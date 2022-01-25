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Зеленський про можливість зустрічі лідерів в "Нормандії": рожевих окулярів немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не очікує від завтрашньої зустрічі радників нормандської четвірки прориву. При цьому глава держави висловив надію на подальшу роботу в цьому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Завтра відбудеться зустріч радників нормандського формату. Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього наступу миру в Україні", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що не має дитячих ілюзій і дивиться крізь рожеві окуляри на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.

"Але є надія, спокій, витримка та робота 24 на 7. А отже, буде результат. А отже, буде і мир", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч політичних радників "нормандської четвірки" пройде у середу, 26 січня, у Парижі.

Зазначимо, голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав майбутню зустріч потужним сигналом.

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Володимир ЗеленськийНормандський формат