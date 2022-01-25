Зеленський про можливість зустрічі лідерів в "Нормандії": рожевих окулярів немає

"Завтра відбудеться зустріч радників нормандського формату. Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього наступу миру в Україні", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що не має дитячих ілюзій і дивиться крізь рожеві окуляри на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.

"Але є надія, спокій, витримка та робота 24 на 7. А отже, буде результат. А отже, буде і мир", - наголосив Зеленський.