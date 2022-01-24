Ермак о нормандской встрече в Париже: это мощный сигнал
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал очень мощным сигналом встречу в нормандском формате, которая пройдет 26 января в Париже. Он отметил, что все стороны подтвердили участие в переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
"Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие", - сказал Ермак.
Он выразил надежду, что на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже Германия и Франция будут занимать активную позицию.
Напомним, спикер главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная сообщила РБК-Украина, что встреча политических советников "нормандской четверки" пройдет в среду, 26 января, в Париже.
Отметим, ранее российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о встрече советников "нормандской четверки" в Париже. По данным издания, переговоры должны пройти 25 января.