Зеленський представить план перемоги на саміті Євросоюзу, - Боррель

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) представить під час наступної Європейської Ради", - розповів Боррель.

За його словами, також під час обговорень було порушено питання просування та доповнення української формули миру.

Боррель наголосив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори. Але така перспектива діалогу "є дуже віддаленою".

"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - додав голова дипломатії ЄС.