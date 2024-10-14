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Зеленський представить план перемоги на саміті Євросоюзу, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті Євросоюзу, що відбудеться 17-18 жовтня. Там він має подати план перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) представить під час наступної Європейської Ради", - розповів Боррель.

За його словами, також під час обговорень було порушено питання просування та доповнення української формули миру.

Боррель наголосив, що Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори. Але така перспектива діалогу "є дуже віддаленою".

"Ми вважаємо, що мир не можна плутати з капітуляцією", - додав голова дипломатії ЄС.

 

План перемоги

Нагадаємо, Україна розробила план перемоги, щоб, за словами Зеленського, змусити Росію піти на переговори для завершення війни.

Поки що повний зміст плану перемоги невідомий. Але, як очікується, президент України Володимир Зеленський представить таку ініціативу під час свого виступу у Раді, який відбудеться у середу, 16 жовтня.

Більш детально про план перемоги - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЄвросоюзЖозеп БоррельВійна в Україні