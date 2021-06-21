Зеленский представит на форуме "Украина 30" общенациональную программу "Здоровая Украина"

"Зеленский во вторник присоединится к работе Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина", который пройдет в Киеве 22-24 июня", - говорится в сообщении.

Первый день форума будет посвящено теме "Активная Украина". Глава государства представит общенациональную "Здоровая Украина".

Участники форума также обсудят популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, увеличение участия всех граждан и снятие барьеров в спорте.

Второй день форума будет посвящен школьному образованию. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания в рамках программы "Новая украинская школа - пространство здоровья".

Темой третьего дня форума станет "Жизнелюбивая Украина». Участники выскажутся о том, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологическими факторами, которые влияют на здоровье нации.