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Зеленський представить на форумі "Україна 30" загальнонаціональну програму "здорова Україна"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня візьме участь у Форумі "Україна 30". Глава держави презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Про це повідомив Офіс президента України.

"Зеленський у вівторок приєднається до роботи Всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна", який пройде в Києві 22-24 червня", - йдеться в повідомленні.

Перший день Форуму буде присвячено темі "Активна Україна". Глава держави представить загальнонаціональну "Здорова Україна".

Учасники форуму також обговорять популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, збільшення участі всіх громадян і зняття бар'єрів у спорті.

Другий день форуму буде присвячений шкільній освіті. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації здорового харчування в рамках програми "Нова українська школа - простір здоров'я".

Темою третього дня форуму стане "Життєлюбна Україна». Учасники висловляться про те, як подовжити та покращити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом і екологічними факторами, які впливають на здоров'я нації.

Нагадаємо, 15 червня Зеленський виступив на форумі "Україна 30". Основною темою заходу стала деолігархізація і подолання корупції.

Раніше глава держави взяв участь у форумі "Україна 30", темою якого була екологія. на заході обговорювалася "зелена" економіка, екоконтроль і запобігання промисловому забрудненню.

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