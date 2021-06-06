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Зеленский завтра выступит на форуме "Украина 30", посвященном экологии

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Киев, Воскресенье 06 июня 2021 15:41
Зеленский завтра выступит на форуме "Украина 30", посвященном экологии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский завтра, 7 июня, примет участие во всеукраинском форуме "Украина 30". Темой предстоящего форума будет - экология.

Об этом сообщила пресс-служба глава государства.

Всеукраинский форум "Украина 30. Экология" продлится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники мероприятия будут говорить о борьбе с глобальным изменением климата и усилении роли Украины в этом процессе.

Среди участников форума будут представители Офиса президента, Кабмина, парламента, Минэкологии, представители ООН, Еврокомиссии, а также международные эксперты.

"Во время форума речь пойдет о современных подходах в сфере защиты окружающей среды: по охране лесов, переработке отходов, защите и сохранению водных ресурсов и природно-заповедного фонда, развитию Чернобыльской зоны отчуждения и превращению ее в привлекательный туристический объект", - рассказали в ОП.

Кроме того, планируется обсуждение "зеленой" экономики, экоконтроля и предотвращения промышленного загрязнения.

Напомним, на прошлом заседании СНБО глава государства хотел обсудить качество воды в Украине, но ему не понравилось то, как подготовили этот вопрос. Зеленский поручил подготовить вопрос качества воды в Украине к следующему заседанию.

До этого в Кабмине предупреждали о вероятности того, что радиоактивная вода из оккупированного Донбасса может попасть в Азовское море.

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