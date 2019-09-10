ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский согласовал кандидатуру на должность главного военного прокурора

Новости » Политика    10.09.2019 - 22:55
Зеленский согласовал кандидатуру на должность главного военного прокурора
Фото: Виктор Чумак

Матиоса заменит Виктор Чумак

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора. Об этом свидетельствует фотокопия документа с подписью президента, передает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - сказано в документе.

Виктор Чумак является генерал-майором юстиции запаса, он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Зеленский согласовал кандидатуру на должность главного военного прокурора

Отметим, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса, занимавшего эту должность с 2014 года.

Во фракции "Слуга народа" назвали основания роспуска ЦИК Зеленский дал адвокату Ефремова должность в Офисе президента
Новости Украины Владимир ЗеленскийВиктор Чумаквоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь