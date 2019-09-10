Зеленский согласовал кандидатуру на должность главного военного прокурора

Фото: Виктор Чумак

Матиоса заменит Виктор Чумак

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора. Об этом свидетельствует фотокопия документа с подписью президента, передает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - сказано в документе.

Виктор Чумак является генерал-майором юстиции запаса, он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Отметим, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса, занимавшего эту должность с 2014 года.