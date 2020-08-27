Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Андрей Назаренко.

Об этом он заявил на брифинге.

Соответствующее заявление президент сделал во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - заявил он.

Зеленский заявил, что в стране "закон один для всех" и неприкасаемых нет.

"Даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное", - добавил он.

Андрей Назаренко ранее работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

25 августа Назаренко подал декларацию кандидата на должность главы Кировоградской ОГА, а 26 августа правительство согласовало его назначение.

Отметим, предыдущего главу области Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти. По данным следствия, в обмен на неправомерную выгоду должностному лицу обещали не чинить препятствий в его деятельности. Следствие считает, что Балонь действовал с сообщником, которого уже арестовали.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды.

Также Балоня уволили с должности главы Кировоградской области 27 июня.