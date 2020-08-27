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Зеленський представив нового очільника Кіровоградської ОДА

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ним став Андрій Назаренко.

Про це він заявив на брифінгу.

Відповідну заяву президент зробив під час робочої поїздки у Кіровоградську область.

"Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилась, м'яко кажучи, не дуже добре, але дуже справедливо. Точніше, не закінчилась, адже зараз працюють правоохоронні органи", - заявив він.

Зеленський заявив, що в країні "закон один для всіх" і недоторканних немає.

"Навіть, якщо це люди, яких призначив президент України. Навпаки, до таких людей увага ще більш пильна", - додав він.

Андрій Назаренко раніше працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку.

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25 серпня Назаренко подав декларацію кандидата на посаду голови Кіровоградської ОДА, а 26 серпня уряд погодив його призначення.

Зазначимо, попереднього голову області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовцю обіцяли не чинити перешкод у його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв зі спільником, якого вже арештували.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Також Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.

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