Зеленский и председатель Евросовета скоординировали шаги накануне саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский скоординировал с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем действия перед саммитом ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.
"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23-24 июня", - написал он.
Президент также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за положительное заключение комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Зеленский благодарит лидеров ЕС за веру в европейское будущее Украины и уверяет, что наша страна будет продолжать курс проевропейских реформ.
Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Также ЕК рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата. По Грузии такого решения пока нет.