Зеленський і голова Євроради скоординували кроки напередодні саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський скоординував з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем дії перед самітом ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.
"З Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня", - написав він.
Президент також подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн за позитивний висновок комісії про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Зеленський дякує лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України та запевняє, що наша країна продовжуватиме курс проєвропейських реформ.
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Також ЄК рекомендувала надати Молдові статус кандидата. Щодо Грузії такого рішення поки немає.