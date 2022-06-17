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Зеленський і голова Євроради скоординували кроки напередодні саміту ЄС

Фото: Шарль Мішель, голова Євроради (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський скоординував з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем дії перед самітом ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.

"З Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня", - написав він.

Президент також подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн за позитивний висновок комісії про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Зеленський дякує лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України та запевняє, що наша країна продовжуватиме курс проєвропейських реформ.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Також ЄК рекомендувала надати Молдові статус кандидата. Щодо Грузії такого рішення поки немає.

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Шарль МишельВолодимир ЗеленськийЕвросоюз