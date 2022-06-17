Грузии отказали? ЕК вслед за Украиной рекомендовала предоставить статус кандидата и Молдове

Европейская комиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Молдове. При этом в отношении Грузии пока нет такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время выступления.

"Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на настоящем прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. Впереди еще долгий путь. Но мы верим, что у него есть потенциал, чтобы соответствовать критериям", - сказала фон дер Ляєн.

При этом президент Еврокомиссии отметили, что Грузия еще должна выполнить дополнительные условия для приобретения статуса кандидата.

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем Грузии предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - резюмировала она.

Напомним, сегодня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Таким образом, эти рекомендации ЕК будут представлены лидерам Евросоюза для принятия политического решения. Их теперь должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который состоится 23-24 июня в Брюсселе.

Отметим как накануне писали СМИ, Европейская комиссия посоветует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. При этом допускалось, что Грузии откажут в этом решении.

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