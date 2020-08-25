Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда в Украину

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что это деликатная тема

Президент Владимир Зеленский заявил, что для белорусов нужно прописать облегченные условия въезда в Украину. Он считает, что для граждан соседней страны стоит предусмотреть смягченные условия въезда.

Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, это очень деликатная тема - надо учитывать все.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них?", - заявил Зеленский.

Напомним, с 1 сентября 2020 года Украина меняет условия безвиза с Беларусью.

Ранее РБК-Украина писало, что ситуация на украино-белорусской границе спокойная, однако Украина усилила охрану границы с Беларусью.

Отметим, Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

Кроме того, Минобороны Беларуси не исключает военного конфликта или гражданской войны.