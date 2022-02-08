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Зеленский предложил Раде ратифицировать соглашение об "открытом небе" с ЕС

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде ратифицировать соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом. Он уже подал соответствующий проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Сообщается, что президент внес законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом и его государствами-членами об общем авиационном пространстве. Документ зарегистрирован под номером 0144.

На данный момент текст законопроекта не опубликован.

Напомним, в октябре 2021 года Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Согласно договору об "открытом небе" Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

Предполагается, что "открытое небо" увеличит число путешественников, даст толчок туристической привлекательности Украины. Кроме того, в Украину зайдут новые лоукост-перевозчики.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюз