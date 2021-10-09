В Кабмине пояснили, что даст Украине соглашение с ЕС об "открытом небе"

Соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС позволит повысить в Украине конкуренцию, что снизит цены на перелеты внутри страны. Кроме того, договор даст больше возможностей для использования безвиза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

Она отметила, что в первую очередь соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины. "То есть компании с рынка ЕС смогут работать на украинском рынке. Это означает увеличение конкуренции, снижение цен, увеличение перелетов", - добавила она.

По ее словам, приход на рынок европейских авиакомпаний позволит увеличить количество перелетов из других городов Украины, а не только из Киева.

"Будет больше возможностей пользоваться безвизовые", - подчеркнула Стефанишина.