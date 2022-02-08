Зеленський запропонував Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з ЄС

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ратифікувати угоду про "відкрите небо" з Євросоюзом. Він вже подав відповідний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради .

На даний момент текст законопроекту не опублікований.

Повідомляється, що президент вніс законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Європейським союзом та його державами-членами про спільний авіаційний простір. Документ зареєстровано під номером 0144.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про "відкрите небо" Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

Передбачається, що "відкрите небо" збільшить число мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України. Крім того, до України зайдуть нові лоукост-перевізники.