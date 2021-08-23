Зеленский предложил Польше совместно противодействовать запуску "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2". Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.
Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.
Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
Напомним, по данным агентства Bloomberg, "Северный поток-2" могут достроить 12 сентября.
Отметим, ранее Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2".
Ранее РБК-Украина писало, что позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.