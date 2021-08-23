Зеленский предложил Польше совместно противодействовать запуску "Северного потока-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.

Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.