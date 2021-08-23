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Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2"

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 12:07
Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2" Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

На полях саммита Крымской платформы прошли переговоры министров энергетики Украины, США и Германии. Стороны обсудили угрозы от реализации проекта "Северный поток-2" и реформирования украинской энергетики.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в пресс-центре КВЦ "Парковый" министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики Германии Петера Альтмайера.

"Отдельно мы обсудили применение Третьего энергопакета (к СП-2,- ред.), устранение монополии "Газпрома" на рынке и целый ряд шагов, которые можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита",- сказал Галущенко.

По словам главы Минэнерго, также обсудили синхронизацию энергосистемы Украины со странами ЕС.

В свою очередь, Альтмайер добавил, что на переговорах обсуждалось и июльское американо-немецкое соглашение по СП-2. Также министр энергетики Германии пообещал максимальную помощь Украине у осуществлении "зеленого перехода" и инвестиции немецких компаний в производство "зеленого" водорода.

Отвечая на вопрос РБК-Украина о том, будет ли Украина назначать своего спецпредставителя по "Северному потоку-2" по примеру США и Германии, Галущенко сказал, что этот вопрос пока предметно не обсуждался.

    Напомним, позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.

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