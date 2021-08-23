Позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину назвала "Северный поток-2" европейско-российским проектом. В Еврокомиссии не считают строительство газопровода проектом общеевропейского интереса.

Он оценил возможность приминения к газопроводу Третьего энергопакета ЕС.

"Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре", - заявил Домбровскис.

Вместе с тем он заявил, что Еврокомиссия не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.

"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.