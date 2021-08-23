RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва"Північного потоку-2". Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Проєкт "Північний потік-2" ми розглядаємо насамперед як загрозу безпеці. Тому ми повинні спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск", - сказав Зеленський в ході зустрічі з Дудою.

Глава держави додав, що зупинка добудови російського газопроводу в інтересах енергетичної безпеки Європи.

Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти з диверсифікації поставок енергоносіїв.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, "Північний потік-2" можуть добудувати 12 вересня.

Зазначимо, раніше Україна, США і Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2".

Раніше РБК-Україна писало, що позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольшаПівнічний потік-2