Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва"Північного потоку-2". Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Проєкт "Північний потік-2" ми розглядаємо насамперед як загрозу безпеці. Тому ми повинні спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск", - сказав Зеленський в ході зустрічі з Дудою.
Глава держави додав, що зупинка добудови російського газопроводу в інтересах енергетичної безпеки Європи.
Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти з диверсифікації поставок енергоносіїв.
Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, "Північний потік-2" можуть добудувати 12 вересня.
Зазначимо, раніше Україна, США і Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2".
Раніше РБК-Україна писало, що позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться.