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Зеленский предложил открыть в каждой общине новый парк

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил участникам Конгресса местных и региональных властей разбить в каждой общине новый парк. Всего, по его словам, их число должно превысить 1,5 тысячи.

Об этом глава государства заявил во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре.

"Хочу предложить участникам нашего Конгресса общую цель - 1551 новый парк. То есть один новый парк в каждой общине. Другими словами - давайте сажать вместе", - сказал Зеленский.

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.

Отметим, в этот же день президент Украины на форуме "Украина 30", который на этот раз посвящен экологии, анонсировал аудит водных ресурсов и главных рек.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский также подписал закон о запрете пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Он начнет действовать с 2022 года.

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