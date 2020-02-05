Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" деньги на дороги и медицину

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов

Президент Владимир Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 млрд долларов США, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицинской отрасли. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжении реформы медицинской отрасли.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал он и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, президент отметил важность решения вопроса задолженности по зарплатам шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 млн грн.

"Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт", - подчеркнул президент.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство уделяет большое внимание безопасности на дорогах, в частности камеры видеонаблюдения уже работают по всей Украине.

Напомним, российский "Газпром" в январе заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 175,1 млн долларов за транзит газа за январь и 163,8 млн долларов за февраль 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

В начале января 2020 года генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что компании группы "Нафтогаз" перечислили ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" около 4 млрд грн в качестве предоплаты транзит газа и другие услуги. По его словам, "Нафтогаз" оплатил из расчета транзита 178 млн кубометров в сутки.