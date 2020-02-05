Зеленський запропонував спрямувати отримані від "Газпрому" гроші на дороги і медицину

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів

Президент Володимир Зеленський запропонував спрямувати кошти у розмірі 2,9 млрд доларів США, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі. Про це він заявив на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Зеленський наголосив на важливості початку масштабного будівництва доріг та продовженні реформи медичної галузі.

"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів - побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні", - сказав він і доручив уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, президент наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн грн.

"Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом. Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт", - наголосив президент.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд приділяє велику увагу безпеці на дорогах, зокрема камери відеоспостереження вже працюють по всій Україні.

Нагадаємо, російський "Газпром" у січні заплатив НАК "Нафтогаз України" 175,1 млн доларів за транзит газу за січень та 163,8 млн доларів за лютий 2020 року.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

На початку січня 2020 року генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що компанії групи "Нафтогаз" перерахували ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" близько 4 млрд грн в якості передоплати транзит газу та інші послуги. За його словами, "Нафтогаз" сплатив з розрахунку транзиту 178 млн кубометрів на добу.