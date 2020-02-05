ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський запропонував спрямувати отримані від "Газпрому" гроші на дороги і медицину

Новини » Політика     05.02.2020 - 00:06
Зеленський запропонував спрямувати отримані від "Газпрому" гроші на дороги і медицину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів

Президент Володимир Зеленський запропонував спрямувати кошти у розмірі 2,9 млрд доларів США, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі. Про це він заявив на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Зеленський наголосив на важливості початку масштабного будівництва доріг та продовженні реформи медичної галузі.

"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів - побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні", - сказав він і доручив уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, президент наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн грн.

"Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом. Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт", - наголосив президент.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд приділяє велику увагу безпеці на дорогах, зокрема камери відеоспостереження вже працюють по всій Україні.

Нагадаємо, російський "Газпром" у січні заплатив НАК "Нафтогаз України" 175,1 млн доларів за транзит газу за січень та 163,8 млн доларів за лютий 2020 року.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

На початку січня 2020 року генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що компанії групи "Нафтогаз" перерахували ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" близько 4 млрд грн в якості передоплати транзит газу та інші послуги. За його словами, "Нафтогаз" сплатив з розрахунку транзиту 178 млн кубометрів на добу.

Зеленський провів нараду з представниками Кабміну та фракції "Слуга народу" "Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит газу
Новини України Володимир ЗеленськийГазпромНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся