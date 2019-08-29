Зеленский предложил кандидатуру на пост министра обороны

В ходе заседания Верховной рады Украины 29 августа президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.

Загороднюк в начале июля стал советником президента Зеленского. Позже он стал членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Отметим, что возможный будщий министр обороны руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015—2017 годах Загороднюк возглавлял "Проектный офис реформ" при министерстве обороны.

Он имеет диплом Оксфордского университета, диплом права Киевского национального университета, а также ряд промышленных квалификационных аттестатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховной Раде предложат проголосовать за кандидатуру Алексея Оржеля - к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, Вадима Пристайко - на пост главы иностранных дел. Среди них также оказался Загороднюк.

