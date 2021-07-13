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Зеленский предложил кандидата на должность Авакова

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидата на пост министра внутренних дел. Глава государства предложил должность нардепу Денису Монастырскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Качуру.

"Началось заседание фракции. Присутствует президент и премьер. Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра МВД", - сообщил нардеп.

Денис Монастырский является народным депутатом от "Слуги народа" и главой комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков объявил о своей отставке. Он написал соответствующее заявление.

Как писало РБК-Украина, на должность Авакова рассматривались два возможных кандидата. Оба - нардепы от "Слуги народа".

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Владимир ЗеленскийотставкакандидатыАрсен Аваков