Зеленский предложил кандидата на должность Авакова

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидата на пост министра внутренних дел. Глава государства предложил должность нардепу Денису Монастырскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Качуру.
"Началось заседание фракции. Присутствует президент и премьер. Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра МВД", - сообщил нардеп.
Денис Монастырский является народным депутатом от "Слуги народа" и главой комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков объявил о своей отставке. Он написал соответствующее заявление.
Как писало РБК-Украина, на должность Авакова рассматривались два возможных кандидата. Оба - нардепы от "Слуги народа".