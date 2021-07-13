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Зеленський запропонував кандидата на посаду Авакова

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ. Глава держави запропонував посаду нардепу Денису Монастирському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олександра Качуру.

"Почалося засідання фракції. Присутній президент і прем'єр. Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра МВС", - повідомив нардеп.

Денис Монастирський є народним депутатом від "Слуги народу" та головою комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, сьогодні глава МВС Арсен Аваков оголосив про свою відставку. Він написав відповідну заяву.

Як писало РБК-Україна, на посаду Авакова розглядалися два можливі кандидати. Обидва - нардепи від "Слуги народу".

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Володимир ЗеленськийотставкакандидатыАрсен Аваков