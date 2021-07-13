Зеленський запропонував кандидата на посаду Авакова

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ. Глава держави запропонував посаду нардепу Денису Монастирському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олександра Качуру.
"Почалося засідання фракції. Присутній президент і прем'єр. Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра МВС", - повідомив нардеп.
Денис Монастирський є народним депутатом від "Слуги народу" та головою комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності.
Нагадаємо, сьогодні глава МВС Арсен Аваков оголосив про свою відставку. Він написав відповідну заяву.
Як писало РБК-Україна, на посаду Авакова розглядалися два можливі кандидати. Обидва - нардепи від "Слуги народу".