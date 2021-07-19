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Зеленский предложил Евросовету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС

Новина українською →
Батуми, Понедельник 19 июля 2021 18:42
Зеленский предложил Евросовету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому совету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС. Он выразил уверенность в том, что страна вступит в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на Батумской международной конференции.

"В том, что эта цель (евроинтеграция - ред.) является достижимой, вдохновляет поддержка президента Евросовета Шарля Мишеля, и готовность содействовать дальнейшему сближению с ЕС", - сказал глава государства.

Он отметил, что первым шагом на пути к членству Украины в ЕС должно стать признание европейской перспективы.

"Я предложил Мишелю вынести вопрос европерспективы на рассмотрение Евросовета" - добавил Зеленский.

Отметим, на Батумской международной конференции Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию о вступлении стран в ЕС. Стороны подчеркнули непоколебимую преданность продолжению интеграции в Евросоюз.

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Владимир Зеленский Евросоюз
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