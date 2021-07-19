Украина, Грузия и Молдова могут подать заявки на вступление в ЕС, - декларация

Украина, Грузия и Молдова могут воспользоваться своим правом и подать заявки на вступление в Европейский союз. Это право закреплено в ст. 49 Договора о ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию Батумского саммита , подписанную лидерами трех стран.

В документе говорится о том, что лидеры Грузии, Молдовы и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между странами относительно европейской интеграции. Также подчеркивается, что отношения между ассоциированными партнерами и ЕС базируются на общих европейских ценностях - демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенство права.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементов права ЕС", - говорится в декларации.

Страны отмечают, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, но мощным стимулом станет именно предоставление европейской перспективы.

"В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз", - подчеркивают лидеры трех стран.