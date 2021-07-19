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Зеленський запропонував Єврораді зробити перший крок щодо інтеграції України в ЄС

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Батумі, Понеділок 19 липня 2021 18:42
Зеленський запропонував Єврораді зробити перший крок щодо інтеграції України в ЄС Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський запропонував Європейській раді зробити перший крок щодо інтеграції України до ЄС. Він висловив упевненість в тому, що країна вступить до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на Батумської міжнародної конференції.

"У тому, що ця мета (євроінтеграція - ред.) є досяжною, надихає підтримка президента Євроради Шарля Мішеля, і готовність сприяти подальшому зближенню з ЄС", - сказав глава держави.

Він зазначив, що першим кроком на шляху до членства України в ЄС має стати визнання європейської перспективи.

"Я запропонував Мішелю винести питання європерспективи на розгляд Євроради" - додав Зеленський.

Зазначимо, на Батумській міжнародній конференції Україна, Грузія і Молдова підписали декларацію про вступ країн до ЄС. Сторони підкреслили непохитну відданість продовженню інтеграції в Євросоюз.

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