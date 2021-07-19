Зеленський запропонував Єврораді зробити перший крок щодо інтеграції України в ЄС

Президент Володимир Зеленський запропонував Європейській раді зробити перший крок щодо інтеграції України до ЄС. Він висловив упевненість в тому, що країна вступить до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на Батумської міжнародної конференції .

"У тому, що ця мета (євроінтеграція - ред.) є досяжною, надихає підтримка президента Євроради Шарля Мішеля, і готовність сприяти подальшому зближенню з ЄС", - сказав глава держави.

Він зазначив, що першим кроком на шляху до членства України в ЄС має стати визнання європейської перспективи.

"Я запропонував Мішелю винести питання європерспективи на розгляд Євроради" - додав Зеленський.