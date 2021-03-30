Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести министерства из Киева в регионы. Такую деконцентрацию органов исполнительной власти можно провести за два года.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, Зеленский предложил в течение ближайших двух лет переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы - областные центры или центры территориальных общин. Секретариат Кабинета министров Украины уже разработал предложения по такому перемещения.

Напомним, после избрания президент Зеленский хотел перемести Администрацию президента, которая уже при нем стала Офисом, из здания на Банковой. Но идея застопорилась на заявлениях о необходимости обеспечить на новом месте специальную связь и безопасность.

А в прошлом году в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается перенос Конституционного суда Украины из Киева в Харьков.