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Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський пропонує перенести міністерства з Києва в регіони. Таку деконцентрацію органів виконавчої влади можна провести за два роки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.

Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги:

  • рівний розвиток регіонів;
  • зростання благоустрою в регіонах;
  • наближення процесу формування і реалізації політик до людей;
  • зниження навантаження на Київ;
  • створення нових робочих місць у регіонах, покращення можливостей для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;
  • стимулювання економічного розвитку регіонів;
  • прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та скорочення ролі чиновників в житті людини.

Нагадаємо, після обрання президент Зеленський хотів перемісти Адміністрацію президента, яка вже при ньому стала Офісом, з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціальний зв'язок і безпека.

А минулого року до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова.

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Новини України Володимир Зеленськийрегионминистерство
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