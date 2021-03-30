Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони

Президент України Володимир Зеленський пропонує перенести міністерства з Києва в регіони. Таку деконцентрацію органів виконавчої влади можна провести за два роки.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
За його словами, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.
Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги:
Нагадаємо, після обрання президент Зеленський хотів перемісти Адміністрацію президента, яка вже при ньому стала Офісом, з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціальний зв'язок і безпека.
А минулого року до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова.