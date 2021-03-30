Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони

Президент України Володимир Зеленський пропонує перенести міністерства з Києва в регіони. Таку деконцентрацію органів виконавчої влади можна провести за два роки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.

Нагадаємо, після обрання президент Зеленський хотів перемісти Адміністрацію президента, яка вже при ньому стала Офісом, з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціальний зв'язок і безпека.

А минулого року до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова.