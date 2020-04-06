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Раде предлагают перенести КСУ в Харьков

Новости » Политика     06.04.2020 - 17:21
Раде предлагают перенести КСУ в Харьков
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Судей КСУ также предлагают одновременно отправлять в отпуск

Верховной раде предлагают перенести Конституционный суд Украины из Киева в Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта № 3300, который опубликован на сайте Рады.

Как считает автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Кроме того, предлагается запретить юридическим лицам обращаться в КСУ с конституционной жалобой, а также обязать судей Конституционного суда уходить в оплачиваемый ежегодный отпуск одновременно для обеспечения на заседаниях КСУ максимального количества судей.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Кабинета министров ограничивать зарплаты прокуроров.

До этого КСУ признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского. В частности, суд отменил сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100. Венецианская комиссия просила убрать эти положения в законе Зеленского еще в декабре прошлого года.

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