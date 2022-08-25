ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский и Байден созвонились: первые подробности

Новина українською →
Киев, Четверг 25 августа 2022 19:53
Зеленский и Байден созвонились: первые подробности Фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонились. До этого времени лидеры двух государств проводили телефонный разговор 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Первые подробности

Зеленский написал, что провел прекрасный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа - в сфере безопасности и финансов. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал он.

Анонсированные темы

Поставки оружия

Как накануне анонсировал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, лидеры двух государств, в частности, обсудят ход поставок нашей стране американского вооружения, а также Байден планирует поздравить Зеленского по случаю Дня Независимости, который вчера отмечали украинцы.

Псевдореферендумы

Также сообщалось, что стороны обсудят новую информацию о референдумах россиян на оккупированных территориях Украины.

Кирби отметил, Белый дом располагает информацией о том, что РФ может провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно заявлять о якобы "согласии украинцев присоединиться к РФ".

Зеленский и Байден говорили 16 июня

Напомним, что до этого президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский говорили 16 июня 2022 года, тогда стороны обсудили финансовую поддержку нашей стране, ситуацию на передовой и первоочередные нужды Вооруженных Сил для эффективного противодействия российской агрессии.

Добавим, что вчера американский президент утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины на почти 3 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Джозеф Байден
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение