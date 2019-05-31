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Зеленский предлагает закрепить спецучастки на Донбассе в законе о выборах

Новости » Политика    31.05.2019 - 20:55
Зеленский предлагает закрепить спецучастки на Донбассе в законе о выборах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Проект закона разработан в связи с досрочными выборами 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов по обеспечению избирательных прав военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Зеленский считает, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих права свободно избирать народных депутатов на уровне с другими гражданами.

Президент предлагает закрепить положение о возможности образования спецучастков в местах временной дислокации военных, которые выполняют задачи по назначению вне мест постоянной дислокации.

"Речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Проект закона разработан в связи с назначением на 21 июля 2019 года внеочередных выборов в Верховную раду, согласно указу президента Украины от 21 мая 2019 года № 303", - говорится в сообщении.

Сегодня РБК-Украина писало, что Зеленский внес в Раду новый законопроект относительно внесения изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Напомним, 22 мая Зеленский внес в Раду свой первый законопроект. Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

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