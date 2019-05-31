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Зеленський пропонує закріпити спецділянки на Донбасі в законі про вибори

Новини » Політика    31.05.2019 - 20:55
Зеленський пропонує закріпити спецділянки на Донбасі в законі про вибори
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Проект закону України розроблено у зв'язку із призначенням на 21 липня 2019 року позачергових виборів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради як невідкладний законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба АП.

Зеленський вважає, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців права вільно обирати народних депутатів на рівні з іншими громадянами.

Президент пропонує закріпити положення щодо можливості утворення у виняткових випадках спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.

"Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання за призначенням в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях. Проект закону України розроблено у зв'язку із призначенням на 21 липня 2019 року позачергових виборів до Верховної ради, згідно з указом президента України від 21 травня 2019 року № 303", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні РБК-Україна писало, що Зеленський вніс в Раду новий законопроект щодо внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект. Це проект закону про внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

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