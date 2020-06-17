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Зеленский предлагает отменить обязательную государственную итоговую аттестацию

Новости » Общество     17.06.2020 - 14:11
Зеленский предлагает отменить обязательную государственную итоговую аттестацию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент внес в Раду соответствующий законопроект

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Глава государства внес в Верховную раду соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В законе прописано, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в проекте главы государства.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания.

Как писало РБК-Украина, также сообщалось, что сессию ВНО могут перенести на август, или же она произойдет в режиме онлайн.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВНОкарантинВерховная Рада
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