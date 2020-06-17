Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент вніс до Ради відповідний законопроект

Президент Володимир Зеленський пропонує скасувати обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Глава держави вніс до Верховної Ради відповідний законопроект.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У законі прописано, що учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - вказано у проекті глави держави.

Згідно з документом, на час карантину дату початку та/або закінчення відповідного навчального року (років) може визначати Кабмін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що поки немає підстав для скасування або перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання.

Як писало РБК-Україна, також повідомлялося, що сесію ЗНО можуть перенести на серпень, або ж вона відбудеться у режимі онлайн.

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Автор: Юлия Струк