ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс в рамках реформирования СБУ

Новости » Политика     12.03.2020 - 10:37
Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс в рамках реформирования СБУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сначала текст законопроекта отсутствовал на сайте ВР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проект закона, в частности, разработан с целью усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Этим законопроектом предлагается изменение в положение Налогового кодекса Украины, направленное на урегулирование вопроса начисления, удержания и уплаты (перечисления) в бюджет налога на доходы сотрудников СБУ после проведения реформирования.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в пункт 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины о начислении, удержании и уплате (перечислении) в бюджет налога на доходы сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним, вчера в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Глава государства подал в парламент законопроект как безотлагательный.

Как писало РБК-Украина, глава государства в среду также зарегистрировал в ВР два законопроекта об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы в связи с новой редакцией закона об СБУ.

Кроме того, глава СБУ Иван Баканов анонсировал, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.

КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского В Раде назвали необходимые расходы из бюджета для реформирования СБУ на 2021-2027
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныНалоговый кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь