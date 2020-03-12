Зеленский предлагает изменить Налоговый кодекс в рамках реформирования СБУ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сначала текст законопроекта отсутствовал на сайте ВР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проект закона, в частности, разработан с целью усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Этим законопроектом предлагается изменение в положение Налогового кодекса Украины, направленное на урегулирование вопроса начисления, удержания и уплаты (перечисления) в бюджет налога на доходы сотрудников СБУ после проведения реформирования.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в пункт 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины о начислении, удержании и уплате (перечислении) в бюджет налога на доходы сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним, вчера в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Глава государства подал в парламент законопроект как безотлагательный.

Как писало РБК-Украина, глава государства в среду также зарегистрировал в ВР два законопроекта об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы в связи с новой редакцией закона об СБУ.

Кроме того, глава СБУ Иван Баканов анонсировал, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.