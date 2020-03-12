ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс у рамках реформування СБУ

Новини » Політика     12.03.2020 - 10:37
Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс у рамках реформування СБУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спочатку текст законопроекту був відсутній на сайті ВР

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3197 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проект закону, зокрема, розроблено з метою удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Цим законопроектом пропонується зміна до положення Податкового кодексу України, спрямована на врегулювання питання нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи співробітників СБУ після проведення реформування.

Законопроектом передбачається внесення зміни до пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи співробітників Служби безпеки України.

Нагадаємо, вчора у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Глава держави подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Як писало РБК-Україна, глава держави в середу також зареєстрував у ВР два законопроекти про зміни до Бюджетного та Податкового кодексів у зв'язку з новою редакцією закону про СБУ.

Крім того, глава СБУ Іван Баканов анонсував, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР у найближчі дні.

КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського У Раді назвали необхідні видатки з бюджету для реформування СБУ на 2021-2027
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниНалоговый кодекс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся