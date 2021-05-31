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Зеленский предлагает изменения в госбюджет для расширенного неонатального скрининга

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский предлагает внести изменения в государственный бюджет на этот год. Они необходимы для обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Это предполагает соответствующий законопроект №5589. Глава государства сегодня внес его в ВР.

Документ предлагает увеличить на 300 000,0 тысяч гривен расходы по бюджетной программе "Развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизация и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения".

Это произойдет за счет уменьшения расходов на такую ​​же сумму по бюджетной программе "Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта".

Напомним, в конце сентября 2020 года в Программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья при Министерстве здравоохранения предлагала увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

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