Зеленський пропонує зміни до держбюджету для розширеного неонатального скринінгу

Президент Володимир Зеленський пропонує внести зміни до державного бюджету на цей рік. Вони необхідні для забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні.
Це передбачає відповідний законопроект №5589. Глава держави сьогодні вніс його до ВР.
Документ пропонує збільшити на 300 000,0 тисяч гривень видатки за бюджетною програмою "Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація й оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я".
Це відбудеться за рахунок зменшення видатків на таку ж суму за бюджетною програмою "Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту".
Нагадаємо, в кінці вересня 2020 року в Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я пропонувала збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.
Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.