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Зеленський пропонує зміни до держбюджету для розширеного неонатального скринінгу

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський пропонує внести зміни до державного бюджету на цей рік. Вони необхідні для забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Це передбачає відповідний законопроект №5589. Глава держави сьогодні вніс його до ВР.

Документ пропонує збільшити на 300 000,0 тисяч гривень видатки за бюджетною програмою "Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація й оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я".

Це відбудеться за рахунок зменшення видатків на таку ж суму за бюджетною програмою "Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту".

Нагадаємо, в кінці вересня 2020 року в Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я пропонувала збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

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