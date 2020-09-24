В Минздраве хотят повысить тариф на неонатальную помощь новорожденным

Фото: женщина с младенцем (freepik)

В Программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья при Министерстве здравоохранения предлагает увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным. Почти 16 тысяч младенцев получили неонатальную помощь в апреле-августе.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что ведомство законтрактовало 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным.

"НСЗУ предлагает оставить неонатальную помощь приоритетным направлением и увеличить тариф на ее предоставление. Также предлагается ввести повышающий коэффициент за интегрированность услуг для учреждений, в которых могут одновременно оказывать медицинскую помощь при родах и медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях", - указано в сообщении.

Медучреждения, которые будут оказывать помощь и при родах, и неонатальной помощи новорожденным, получат больше.

Нацслужба здоровья предлагает ввести повышающий коэффициент за наличие в заведении выездной неонатальной анестезиологической бригады, которая обеспечивает транспортировку глубоко недоношенных детей. Медучреждение будет получать больше, если в нем есть такая бригада.

В Минздраве напоминают, что этот вид медицинской услуги оплачивается по повышенному тарифу. В частности, за предоставление такой помощи новорожденным, родившимся с весом до 1500 г, установлен самый высокий тариф Программы медицинских гарантий этого года.

"Помощь младенцам в сложных неонатальных случаях является бесплатной для семей, в которых родились такие детки. При необходимости такие младенцы получают и медицинскую реабилитацию, которую Национальная служба здоровья оплачивает отдельным пакетом", - указано в сообщении.

За оказание помощи новорожденным НСЗУ заплатила медучреждениям на сегодня более 605 млн гривен.

"Медицинское учреждение, законтрактованное на предоставление такой помощи, получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу - от 29,6 тыс. грн до 98,5 тыс. грн", - информируют в Нацслужбе.

В бесплатный пакет помощи в сложных неонатальных случаях входит:

интенсивная терапия новорожденных и дальнейшее их выхаживание,

круглосуточный врачебный и медсестринский уход,

респираторная поддержка,

парентеральное питание,

лабораторные и инструментальные исследования,

офтальмологический и аудиологический скрининг для крайне недоношенных младенцев и вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок.

"Дорогостоящие препараты для недоношенных детей медучреждения получают дополнительно централизованно по государственным закупкам. В тариф включены только лекарства вне централизованных закупок, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств и стоимость расходных материалов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Министерстве здравоохранения хотят увеличить финансирование медицинской помощи при родах с 2021 года.

Как писало РБК-Украина, Нацслужба здоровья предлагает ввести в следующем году ряд изменений в лечении туберкулеза, а именно увеличить тариф на его лечение до 33 тысяч гривен.

Кроме того, в Верховной раде намерены отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде.