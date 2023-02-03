Зеленський працює над планом для початку діалогу та досягнення миру, - прем'єр Італії

Голова італійського уряду впевнена, що продовження допомоги Україні - це єдиний спосіб для того, щоб сторони конфлікту сіли за стіл переговорів.

"Він (Зеленський - ред.) працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр.

Вона також додала, що планує відвідати Україну до річниці повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого.

Варто зауважити, що Зеленський ще у жовтні затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про відмову від переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.