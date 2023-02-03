Зеленський працює над планом для початку діалогу та досягнення миру, - прем'єр Італії

Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Італії Джорджії Мелоні під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Голова італійського уряду впевнена, що продовження допомоги Україні - це єдиний спосіб для того, щоб сторони конфлікту сіли за стіл переговорів.
"Він (Зеленський - ред.) працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр.
Вона також додала, що планує відвідати Україну до річниці повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого.
Варто зауважити, що Зеленський ще у жовтні затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про відмову від переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру.
Також ми писали, що, за словами Зеленського, Україна ще не визначилась із місцем та датою проведення глобального саміту формули миру.
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