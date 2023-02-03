Зеленский работает над планом для начала диалога и достижения мира, - премьер Италии

Глава итальянского правительства уверена, что продолжение помощи Украине - это единственный способ для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

"Он (Зеленский - ред.) работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, которая у нас есть, это помогать Украине", - подчеркнула премьер.

Она также добавила, что планирует посетить Украину до годовщины полномасштабного вторжения россиян 24 февраля.

Стоит заметить, что Зеленский еще в октябре утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны об отказе от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.