Україна ще не визначилася з місцем та датою глобального саміту формули миру, - Зеленський

Україна ще працює над визначенням місця та дати проведення Міжнародної конференції або саміту з приводу реалізації української формули миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Ми проводимо багато консультацій, і я особисто з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт зі змістом формули миру. Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, що зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця, і дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленського презентував українську формула миру на саміті G20. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

РБК-Україна також повідомляло, що мирний саміт України в ООН заплановано провести у Нью-Йорку 24 лютого, на роковини російського вторгнення.

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