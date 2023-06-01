Зеленський прагне швидшого вступу до НАТО. Інакше є два варіанти - відкрита війна чи окупація

Усі країни, що мають спільні кордони з Росією, в тому числі Україна, мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти - відкрита війна або окупація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти.
Він зазначив, що
Сьогодні у Кишиневі проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.
Президент України заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як розвиток коаліції винищувачів та створення коаліції ППО Patriot, а також українську формулу миру та вступ нашої країни до ЄС та НАТО.
У липні відбудеться саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, країна очікує від саміту "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.
До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.
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