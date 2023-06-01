Зеленський прагне швидшого вступу до НАТО. Інакше є два варіанти - відкрита війна чи окупація

Він зазначив, що

Саміт Європейського політичного співтовариства

Сьогодні у Кишиневі проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

Президент України заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як розвиток коаліції винищувачів та створення коаліції ППО Patriot, а також українську формулу миру та вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Прагнення України вступити до НАТО

У липні відбудеться саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, країна очікує від саміту "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

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