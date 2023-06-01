Зеленский стремится к быстрому вступлению в НАТО. Иначе есть два варианта - открытая война или оккупация

Все страны, у которых есть общие границы с Россией, включая Украину, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта - открытая война или оккупация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества.
Он отметил, что
Сегодня в Кишиневе проходит второй саммит Европейского политического сообщества, на который приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.
Президент Украины заявлял, что на саммите хочет затронуть такие темы, как развитие коалиции истребителей и создание коалиции ПВО Patriot, а также украинскую формулу мира и вступление нашей страны в ЕС и НАТО.
В июле состоится саммит Альянса в Вильнюсе, на котором Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. В частности, страна ожидает от саммита "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.
К тому же Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.