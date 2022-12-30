Зеленський про ППО: наступного року стане ще сильнішою та результативнішою

Україна продовжить посилювати свою протиповітряну оборону (ППО) в 2023 році. Вона має стати ще сильнішою та результативнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні до українців.

Як розповів глава держави, посилення української ППО обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке вже стало 45-м у цьому році. "Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону - ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, іще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі і це буде не лише гарантією безпеки для нашої держави, але й для континенту", - сказав Зеленський.