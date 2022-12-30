Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнее

Украина продолжит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) в 2023 году. Она должна стать еще более сильной и результативной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам.

Как рассказал глава государства, усиление украинской ПВО обсуждалось на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое уже стало 45-м в этом году. "В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет не только гарантией безопасности для нашего государства, но и для континента", - сказал Зеленский.