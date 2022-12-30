Зеленський про ППО: наступного року стане ще сильнішою та результативнішою
Україна продовжить посилювати свою протиповітряну оборону (ППО) в 2023 році. Вона має стати ще сильнішою та результативнішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні до українців.
Як розповів глава держави, посилення української ППО обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке вже стало 45-м у цьому році.
"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону - ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, іще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі і це буде не лише гарантією безпеки для нашої держави, але й для континенту", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці року Зеленський вперше з лютого виїхав за межі України та завітав в США, де домовився про постачання американських систем протиракетної оборони Patriot.
Як розповідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, США розробили спеціальний план підготовки українських військових до роботи з Patriot, щоб скоротити її до кількох місяців.
Більше про те, як американські системи ППО допоможуть захистити українське небо, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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